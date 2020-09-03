Билл Питерс: «Не все ребята еще готовы к сезону»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:1). Отметим, что для специалиста это был первый официальный мачт во главе клуба из Екатеринбурга.

— Это была тяжелая игра с обилием борьбы, — цитирует Питерса сайт КХЛ. — Было нелегко, потому что это первый матч для «Автомобилиста» за три недели, но результат получился хорошим.

Почему в составе нет Мэйсека, Голышева и Плэтта? К сожалению, сейчас непростое время для многих из нас. Не все ребята еще готовы к сезону, но мы ожидаем, что в ближайшее время они смогут помочь «Автомобилисту». Я лично чувствую себя хорошо, и рад, что мы наконец смогли собраться одной командой. Позже к составу присоединились Геноуэй и Секстон, но мы все смогли сплотиться.