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Билл Питерс: «Не сказал бы, что «Автомобилист» с Дацюком и без него — две разные команды»

04:50
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:6).

— Я доволен началом третьего периода в исполнении «Автомобилиста», — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ. — Думал, получится сравнять счет, но нас наказали за ошибки. Да, у нас были трудности на точке вбрасывания. Мы играем по-другому, когда есть Дацюк, но не сказал бы, что «Автомобилист» с ним и без него — две разные команды. Отсутствие Дацюка дает возможность проявить себя другим ребятам.

Почему перестал проходить в состав Денис Бодров? У него небольшое повреждение, плюс хорошо себя проявляют другие защитники.

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