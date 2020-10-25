Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:6).

— Я доволен началом третьего периода в исполнении «Автомобилиста», — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ. — Думал, получится сравнять счет, но нас наказали за ошибки. Да, у нас были трудности на точке вбрасывания. Мы играем по-другому, когда есть Дацюк, но не сказал бы, что «Автомобилист» с ним и без него — две разные команды. Отсутствие Дацюка дает возможность проявить себя другим ребятам.

Почему перестал проходить в состав Денис Бодров? У него небольшое повреждение, плюс хорошо себя проявляют другие защитники.