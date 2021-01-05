Билл Питерс: «Мне нужно было время, чтобы понять, как идти по сезону»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1 Б).

«Это была очень хорошая игра, игра равных возможностей, где преимущество переходило от одной команды к другой, — цитирует тренера сайт москвичей. — Я очень рад, что нам удалось воспользоваться своими моментами. Хотя у соперника было больше бросков, мы смогли реализовать свои моменты и довести матч до такого результата.

Перерыв на матчи сборных очень хорошо сказался на нашей команде. Мы усердно поработали в эту паузу и над игрой в целом, и над обороной. Наладили взаимодействия: теперь и лучше шайба ходит, и в защите лучше играем.

Сергей Шумаков сейчас занимается в зале. Мы узнаем результаты его обследования либо сегодня вечером, либо уже завтра. Я рассчитываю, что к среде нам будет известно, какой степени тяжести у него повреждение, но держим, скрестив на удачу, пальцы, что все обойдется.

На самом деле, мы дали Якубу Коваржу чуть больше отдохнуть в последний перерыв на матчи сборных. Потрясающую работу проделывает наш тренер по работе с вратарями. Тем более, я бы отметил, что в КХЛ нет спаренных игр, если не считать те матчи, что будут с «Йокеритом» из-за переноса, поэтому нагрузка не такая сильная.

Это мой первый сезон в КХЛ, мне нужно было время, чтобы понять, как идти по сезону. Не могу сказать, что первую паузу на игры сборных мы провели достаточно хорошо, во второй — я уже понимал, над чем нужно работать. И говоря «я», я имею в виду весь наш тренерский штаб, мы проделали большую работу, улучшили игру команды. И надеюсь, что, когда придет время третьего перерыва, мы также поработаем. И подойдем к плей-офф, куда, я надеюсь, мы попадем, то мы предстанем грозной командой, которую будут бояться, и мы будем в отличной форме».