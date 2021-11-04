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Билл Питерс: «Думаю, в «Автомобилисте» будут перестановки по звеньям»

21:18
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение от «Северстали» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра шла то вверх, то вниз, - цитирует Питерса сайт КХЛ. - Нам удалось сегодня реализовать большинство, в третьем периоде смотрелись хорошо, но, к сожалению, чего-то не хватило для реализации моментов и выравнивания игры.

Почему в двух играх на выезде мало забиваем? Играем на выезде, и домашние команды больше владеют преимуществом и давят. Результативность упала, мы обсуждали это с тренерским штабом. Думаю, будут перестановки по звеньям, нужно как-то встряхнуть наш состав. Это должно повлиять на результативность».

«Северсталь» продлила победную серию до восьми матчей.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/04/492206.html

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