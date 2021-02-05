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Билл Питерс: «Будем смотреть на состояние игроков с учетом предстоящего плей-офф»

20:36
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:3).

«Мы проделали хорошую работу, особенно во втором периоде. Команда выглядела лучше, чем в первом. Впереди перерыв на Евротур, думаем о том, как будет работать в это время. Самое главное, что показали неплохую игру и выиграли. Когда на соперника ничего не давит, то они могут играть в свой хоккей, играть на высоких скоростях. Такие соперники опасные. Жукенов останется в команде до конца сезона, я доволен его игрой, тем более он играет на проблемной позиции для нас. У нас есть возможность менять состав, будем смотреть на состояние игроков с учетом предстоящего плей-офф, нужно поднимать физику», — приводит слова тренер сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/05/480938.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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