Билл Питерс: «Будем смотреть на состояние игроков с учетом предстоящего плей-офф»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:3).

«Мы проделали хорошую работу, особенно во втором периоде. Команда выглядела лучше, чем в первом. Впереди перерыв на Евротур, думаем о том, как будет работать в это время. Самое главное, что показали неплохую игру и выиграли. Когда на соперника ничего не давит, то они могут играть в свой хоккей, играть на высоких скоростях. Такие соперники опасные. Жукенов останется в команде до конца сезона, я доволен его игрой, тем более он играет на проблемной позиции для нас. У нас есть возможность менять состав, будем смотреть на состояние игроков с учетом предстоящего плей-офф, нужно поднимать физику», — приводит слова тренер сайт КХЛ.