Билл Дэйли заявил о возможном проведении матчей между клубами НХЛ и КХЛ

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли сообщил «СЭ», что матчи между клубами двух сильнейших лиг мира все-таки возможны, хотя еще не так давно Национальная хоккейная лига была против этого.

— Мы изучаем возможность приезда клубов НХЛ в Россию, и такой приезд может включать в себе возможность товарищеских матчей с клубами КХЛ. Но может и не включать. Что бы мы ни планировали, осуществимо это будет только при вкладе и поддержке со стороны КХЛ и ФХР, — сказал Дэйли.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков