Билеты на первый матч «Спартака» в плей-офф были выкуплены за 15 минут

Билеты на первый матч «Спартака» и «Северстали» в плей-офф КХЛ были выкуплены за 15 минут.

Игра состоится 30 марта в «Ледовом дворце» в Череповце. Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Вторая игра пройдет в Череповце 1 апреля.

В прошлом сезоне команды также встретились в первом раунде плей-офф. Тогда московская команда выиграла в серии со счетом 4:1.