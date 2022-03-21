Билеты на матчи «Спартак» — СКА еще есть в наличии

Во вторник, 22 марта, третьим матчем серии плей-офф КХЛ СКА — «Спартак» противостояние переезжает в Москву. В Санкт-Петербурге команды одержали по одной победе (1:6, 2:1 соотвественно).

Теперь ближайшие две игры принципиальных соперников пройдут в столичном «Мегаспорте» 22-го и 24-го марта, начало — в 19.30, билеты по ссылке.

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