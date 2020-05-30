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Бикмуллин принял квалификационное предложение «Нефтехимика»

08:56
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Нападающий Рафаэль Бикмуллин будет играть в «Нефтехимике» еще два года. Хоккеист принял квалификационное предложение клуба, сообщает официальный сайт команды.

Воспитанник хоккейной школы Нижнекасмка выступает за «Нефтехимик» с сезона-2016/17. В 75 матчах он набрал 19 (11+8) очков.

Дополнительная информация:

https://www.hcnh.ru/news/club-life/bikmullin-prinyal-kvalifikatsionnoe-predlozhenie-neftekhimika/

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