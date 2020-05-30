Бикмуллин принял квалификационное предложение «Нефтехимика»
08:56
Нападающий Рафаэль Бикмуллин будет играть в «Нефтехимике» еще два года. Хоккеист принял квалификационное предложение клуба, сообщает официальный сайт команды.
Воспитанник хоккейной школы Нижнекасмка выступает за «Нефтехимик» с сезона-2016/17. В 75 матчах он набрал 19 (11+8) очков.
? ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) May 30, 2020
Нападающий Рафаэль Бикмуллин будет играть в «Нефтехимике» еще два года. Хоккеист принял принял квалификационное предложение клуба.
Воспитанник нашей хоккейной школы выступает за «Нефтехимик» с сезона 2016-2017 гг. В 75 матчах набрал 19 (11+8) очков. pic.twitter.com/h4rAxwvuym
Дополнительная информация:
https://www.hcnh.ru/news/club-life/bikmullin-prinyal-kvalifikatsionnoe-predlozhenie-neftekhimika/
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