«Без водки в России невозможно». Яркие воспоминания чешского тренера о нашей стране

Бывший тренер «Кристалла», «Химика», «Титана» и «Льва» Ян Захрла рассказал о российской части карьеры.

«Без водки в России очень сложно, почти невозможно. Когда я работал в Саратове, то пошел на обед в местное кафе, это было в полдень в воскресенье. За соседним столиком сидели четверо мужчин в спортивных костюмах, на столе — бутылка водки. Не отдельные шоты, а именно бутылка, там принято именно так», — цитирует Захрлу Idnes.

«Но мне очень нравится Россия, у меня там осталось много друзей. Русские могут быть открытыми и щедрыми, у них большая душа. Одно дело — политика, но когда с ними разговариваешь по-русски, они открываются. Русская жизнь мне очень нравилась, и я буду рад вернуться в Россию. Что же до водки, то здесь требуется известный характер и осторожность, чтобы понимать, когда тебе уже хватит», — сказал Захрла.