Ставки

7 августа, 17:05

БЕТСИТИ — официальный партнер «Лады»

В Тольятти на «Лада Арене» прошла пресс-конференция, посвященная старту сотрудничества БЕТСИТИ и ХК «Лада».

Стороны заключили соглашение сроком на три года. В торжественной церемонии подписания приняли участие директор по маркетинговым коммуникациям БЕТСИТИ Александр Сергеенков и генеральный директор «Лады» Александр Харламов.

В рамках соглашения брендинг компании появится на рукавах и спине хоккейной формы. Помимо игровой джерси, брендинг букмекера также появится на домашней арене «Лады».

Владимир Ткачев.«Тренерский штаб понимает, что сделал. Эта ответственность на нем». Ткачев — об уходе из «Авангарда» и будущем в «Металлурге»

Также планируется проведение совместных мероприятий для болельщиков — розыгрыши призов и подарков, совместные яркие матчдей, промоакции, спецпроекты и многое другое.

«Для БЕТСИТИ это особенный момент — впервые в истории мы стали партнером клуба КХЛ. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с «Ладой» и верим, что вместе сможем достичь больших результатов. Тольятти — город с богатыми хоккейными традициями и великолепными болельщиками, для нас большая честь стать частью этой истории. Впереди — множество совместных проектов, и мы уверены, что это только начало долгого и успешного пути», — заявил директор по маркетинговым коммуникациям БЕТСИТИ Александр Сергеенков.

&laquo;Куньлунь&raquo; сменил название на &laquo;Шанхай Дрэгонс&raquo;.«Куньлунь» прекратил свое существование. Новый менеджмент переименовал клуб в «Шанхай Дрэгонс»

«Мы очень рады подписанию спонсорского соглашения с ведущей букмекерской компанией БЕТСИТИ и началу совместной работы. Гордимся, что стали первым хоккейным клубом на карте БЕТСИТИ. Понимаем, что компания быстро развивается, мы намерены рассмотреть дополнительные возможности для взаимодействия помимо текущих условий договора. Кроме того, планируем проводить совместные мероприятия во время домашних игр. С нетерпением ждем старта нового сезона!» — поделился эмоциями генеральный директор ХК «Лада» Александр Харламов.

