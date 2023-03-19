Берлев: «Считаю, мы не хуже «Ак Барса» — даже лучше»
Нападающий «Адмирала» Антон Берлев высказался о своей команде после поражения от «Ак Барса» (1:2) во втором матче полуфинала Восточной конференции КХЛ.
«Прошлые матчи мы уже не вспоминаем. Командные действия принесли результат. Понятно, что против такой команды как «Ак Барс» непросто играть. Ребята помогали, все хорошо. Игра была на равных, до ошибки. Удаление ненужное. Они заслужили победу. Будем работать. Надо забыть эту игру и двигаться дальше. Мастера, классно играют. Но я считаю, что мы не хуже. Даже лучше», — приводит слова Берлева Metaratings.ru.
«Ак Барс» ведет в серии со счетом 2-0. Следующий матч состоится 20 марта во Владивостоке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
14.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
|19.03
|14:00
|
Авангард – Металлург
|- : -
|19.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
Новости