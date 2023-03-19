Берлев: «Считаю, мы не хуже «Ак Барса» — даже лучше»

Нападающий «Адмирала» Антон Берлев высказался о своей команде после поражения от «Ак Барса» (1:2) во втором матче полуфинала Восточной конференции КХЛ.

«Прошлые матчи мы уже не вспоминаем. Командные действия принесли результат. Понятно, что против такой команды как «Ак Барс» непросто играть. Ребята помогали, все хорошо. Игра была на равных, до ошибки. Удаление ненужное. Они заслужили победу. Будем работать. Надо забыть эту игру и двигаться дальше. Мастера, классно играют. Но я считаю, что мы не хуже. Даже лучше», — приводит слова Берлева Metaratings.ru.

«Ак Барс» ведет в серии со счетом 2-0. Следующий матч состоится 20 марта во Владивостоке.