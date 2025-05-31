Березкин заработает в «Локомотиве» 45 миллионов рублей по новому контракту

Нападающий Максим Березкин продлил на год контракт с «Локомотивом».

Как стало известно «СЭ», зарплата форварда составит около 45 миллионов рублей в год.

Березкин выступает за «Локомотив» в КХЛ с 2020 года. В минувшем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ 23-летний форвард провел 66 матчей и набрал 42 (15+27) очка. В плей-офф на его счету 9 голов и 5 результативных передач в 21 игре. Вместе с «Локомотивом» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина-2025.