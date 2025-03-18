Березкин: «Я несуеверный человек — не верю в проклятие Кубка Континента»
Форвард «Локомотива» Максим Березкин прокомментировал победу в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:1).
«У нас была задача выиграть у «Адмирала». Рад, что победили и завоевали Кубок Континента. Приятно его выиграть. Собрали паззл регулярного чемпионата. Я думаю, нас в этом плане отпустило, но все же главное соревнование впереди. Я несуеверный человек — не верю в проклятие Кубка Континента. Верю только в себя и команду», — приводит слова Березкина официальный сайт КХЛ.
17 марта ярославцы дома обыграли «Адмирал» (4:1). С 98 очками в 66 матчах «Локомотив» гарантировал себе победу в регулярном чемпионате и выиграл Кубок Континента имени Виктора Тихонова.
Команда — победитель Кубка Континента только один раз выигрывала Кубок Гагарина — в сезоне-2018/19 оба трофея завоевал ЦСКА.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -