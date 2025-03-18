Березкин: «Я несуеверный человек — не верю в проклятие Кубка Континента»

Форвард «Локомотива» Максим Березкин прокомментировал победу в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:1).

«У нас была задача выиграть у «Адмирала». Рад, что победили и завоевали Кубок Континента. Приятно его выиграть. Собрали паззл регулярного чемпионата. Я думаю, нас в этом плане отпустило, но все же главное соревнование впереди. Я несуеверный человек — не верю в проклятие Кубка Континента. Верю только в себя и команду», — приводит слова Березкина официальный сайт КХЛ.

17 марта ярославцы дома обыграли «Адмирал» (4:1). С 98 очками в 66 матчах «Локомотив» гарантировал себе победу в регулярном чемпионате и выиграл Кубок Континента имени Виктора Тихонова.

Команда — победитель Кубка Континента только один раз выигрывала Кубок Гагарина — в сезоне-2018/19 оба трофея завоевал ЦСКА.