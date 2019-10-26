Бердыев совершил символическое вбрасывание перед матчем «Ак Барс» — «Барыс»
18:22
Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев совершил символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Барыс». 67-летний специалист пришел на хоккей в свитере «Ак Барса». Болельщики встретили Бердыева овациями.
Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» в июне 2019 года. В сезоне-2018/19 команда под его руководством заняла 11-е место в российской премьер-лиге.
БЕРДЫЕВ на хоккее! Топчик! pic.twitter.com/CzUH5VdAZp— Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) October 26, 2019
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