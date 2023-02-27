Бердин, Миронов, Плотников и Мичков признаны лучшими игроками недели КХЛ
Комиссия по определению лучших игроков ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ определила лауреатов двадцать пятой недели турнира в четырех номинациях.
Лучшим вратарем впервые в карьере признан Михаил Бердин (ХК «Сочи»), одержавший три победы в трех матчах недели. По его воротам было нанесено 126 бросков (42 в среднем за игру), из которых он отразил 94,44 процента.
Лучшим защитником признан Андрей Миронов («Динамо» Москва), набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели.
Лучшим нападающим стал Сергей Плотников (ЦСКА), набравший 7 (5+2) очков в четырех матчах недели. Нападающий не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+8».
Лучшим новичком признан Матвей Мичков (ХК «Сочи»), набравший 7 (2+5) очков в четырех матчах недели. В матче с «Куньлунем» он набрал пять очков и установил клубный рекорд по числу баллов в отдельно взятой игре.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4