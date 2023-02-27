Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:57

Бердин, Миронов, Плотников и Мичков признаны лучшими игроками недели КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Комиссия по определению лучших игроков ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ определила лауреатов двадцать пятой недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Михаил Бердин (ХК «Сочи»), одержавший три победы в трех матчах недели. По его воротам было нанесено 126 бросков (42 в среднем за игру), из которых он отразил 94,44 процента.

Лучшим защитником признан Андрей Миронов («Динамо» Москва), набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели.

Лучшим нападающим стал Сергей Плотников (ЦСКА), набравший 7 (5+2) очков в четырех матчах недели. Нападающий не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+8».

Лучшим новичком признан Матвей Мичков (ХК «Сочи»), набравший 7 (2+5) очков в четырех матчах недели. В матче с «Куньлунем» он набрал пять очков и установил клубный рекорд по числу баллов в отдельно взятой игре.

Источник: КХЛ
Андрей Миронов
Сергей Плотников
КХЛ
Матвей Мичков
Михаил Бердин
0
Читайте также
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
«Русские вратари — одни из лучших в НХЛ». Бобровский — о непростом сезоне и своем рекорде
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Bild узнала об условии Запада для принуждения Киева к диалогу с Москвой
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Есмантович прокомментировал информацию о продлении контракта с ЦСКА

«Ладе» для участия в чемпионате КХЛ из регионального бюджета выделили 750 миллионов рублей
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Результаты / календарь
10.04
11.04
12.04
14.04
18.04
20.04
22.04
24.04
26.04
28.04
30.04
30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости