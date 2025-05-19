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Гру — об игре Шабанова: «Мне нравится его рвение к победе и соревновательность»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру дал комментарий после поражения в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:3).

«Нельзя не отметить неудачный отскок от клюшки Шабанова. Мне даже показалось, что в концовке шайба не коснулась его клюшки, а перескочила через нее. Радулову уже 39 лет, а Максиму — всего 23. После первого матча соперник начал очень жестко играть против Шабанова. Мне нравится его рвение к победе и соревновательность. Не будем забывать, что он еще учится. У соперника опытные игроки в обороне, и они играют против парня, который хочет побеждать. Этот опыт, который Максим сейчас приобретает, пригодится ему в будущем», — сказал Гру.

«Трактор» проигрывает «Локомотиву» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1-3. Следующий матч между командами состоится 21 мая в Ярославле. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Радмир Сахибгареев

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ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Бенуа Гру
Кубок Гагарина
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2 Ак Барс 6 4 2 9
3 Металлург Мг 5 3 2 7
4 Барыс 4 3 1 6
5 Автомобилист 5 2 3 6
6 Авангард 4 3 1 6
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8 Адмирал 4 1 3 3
9 Амур 4 1 3 3
10 Сибирь 5 1 4 3
11 Трактор 4 1 3 2
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 5 5 0 10
2 СКА 6 5 1 10
3 Спартак 5 4 1 8
4 Торпедо НН 5 4 1 8
5 Динамо М 5 3 2 6
6 ЦСКА 5 2 3 4
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9 Северсталь 5 1 4 3
10 Динамо Мн 4 0 4 3
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16.09 15:30 Сибирь – Нефтехимик 0 : 3
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16.09 17:00 Металлург Мг – Спартак 2 : 3
16.09 18:00 Лада – Барыс 0 : 6
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