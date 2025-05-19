Гру — об игре Шабанова: «Мне нравится его рвение к победе и соревновательность»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру дал комментарий после поражения в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:3).

«Нельзя не отметить неудачный отскок от клюшки Шабанова. Мне даже показалось, что в концовке шайба не коснулась его клюшки, а перескочила через нее. Радулову уже 39 лет, а Максиму — всего 23. После первого матча соперник начал очень жестко играть против Шабанова. Мне нравится его рвение к победе и соревновательность. Не будем забывать, что он еще учится. У соперника опытные игроки в обороне, и они играют против парня, который хочет побеждать. Этот опыт, который Максим сейчас приобретает, пригодится ему в будущем», — сказал Гру.

«Трактор» проигрывает «Локомотиву» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1-3. Следующий матч между командами состоится 21 мая в Ярославле. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Радмир Сахибгареев