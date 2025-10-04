Бенуа Гру — о поражении от «Шанхай Дрэгонс»: «Один из худший матчей за все время, что я работаю в Челябинске»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение своей команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Шанхай Дрэгонс» (4:5 ОТ).

— Один из худших матчей за все время, что я работаю в Челябинске. Игра обороны и ошибки вратаря разочаровывают, — сказал Гру журналистам на пресс-конференции.

«Шанхай Дрэгонс» одержал третью победу подряд и с 14 очками вышел на третье место в таблице Западной конференции. «Трактор» с 14 баллами идет пятым на «Востоке». Челябинская команда потерпела третье поражение кряду.

Смирнова Екатерина