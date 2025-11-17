Гру покидает «Трактор»

По информации «СЭ», главный тренер «Трактора» Бенуа Гру покидает клуб. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Хоккейные сливки».

57-летний канадец возглавляет челябинский клуб с 2024 года. В сезоне-2024/25 «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии.

До работы в России Гру возглавлял клубы юниорской лиги Канады и команды АХЛ.

В сезоне-2025/26 «Трактор» потерпел 15 поражений в 28 матчах и с 31 очком занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. 18 ноября челябинцы примут лидера Восточной конференции — «Металлург».