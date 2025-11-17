Хоккей
Сегодня, 15:01

Гру покидает «Трактор»

Михаил Зислис
Обозреватель
Бенуа Гру.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», главный тренер «Трактора» Бенуа Гру покидает клуб. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Хоккейные сливки».

57-летний канадец возглавляет челябинский клуб с 2024 года. В сезоне-2024/25 «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии.

До работы в России Гру возглавлял клубы юниорской лиги Канады и команды АХЛ.

В сезоне-2025/26 «Трактор» потерпел 15 поражений в 28 матчах и с 31 очком занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. 18 ноября челябинцы примут лидера Восточной конференции — «Металлург».

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Бенуа Гру
  • capitan76

    Началось в деревне утро)) А было такое, что за неделю три ГХ из колхоза ушло/выгнали? Или это новый рекорд?

    17.11.2025

  • True Timati

    Ого! Гру уходит, потому что понял, что добиться с командой внятных результатов в этом сезоне с Дригером в воротах не сможет. У него большое недовольство по поводу комплектования команды. В том числе по замене Фукале на Дригера

    17.11.2025

  • Millwall82

    вместо него ЦРУ?

    17.11.2025

  • Сергей Богданов

    Свят, свят. Не поминайте на ноч глядя!

    17.11.2025

  • True Timati

    Гру сам уходит. Семья, все дела.

    17.11.2025

  • ostap1979

    Пошло-поехало!

    17.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Кудашов?

    17.11.2025

  • Сергей Богданов

    А Волков часом за свои косяки с вратарем и защитниками, не собирается в отставку?

    17.11.2025

  • dinela

    Неужели Ромка?

    17.11.2025

  • True Timati

    Поспешил Гру, мне кажется. Да, Трактор, штормит в этом сезоне, но команда несколько обновилась, да и средний уровень команд заметно вырос. Гру, на секундочку, с первого захода до финала дошел. Хороший специалист. Кудашов? Не смешите, этому Челябинску не нужен трусливый хоккей. Но семья есть семья. Жаль. Мы будем скучать, Бен

    17.11.2025

  • За спорт!

    Вот те раз! И кто, Кудашов?

    17.11.2025

