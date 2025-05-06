Гру: «Цель «Трактора» — не выйти в финал Кубка Гагарина, а победить»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал выход в финал Кубка Гагарина.

Челябинский клуб победил московское «Динамо» (4:3, 4-1 в серии) в пятом матче полуфинальной серии.

«Я уже не раз говорил по ходу сезона, что у нас коллектив настоящих мужчин — упорных, талантливых, стремящихся к победе. В плей-офф нам ничего не давалось просто, ничего не падало с неба. Нужно было идти и работать ради результата. И, во-вторых, я бы хотел обратиться к нашим болельщикам. Мы очень благодарны вам за всю вашу любовь, нам потребуется еще больше вашей поддержки в финале Кубка Гагарина. Потому что наша цель — не выйти в финал, а победить. Суть моей работы — дать команде проявить свои лучшие качества», — цитирует Гру пресс-служба клуба.

В финале челябинский клуб сыграет с «Локомотивом», который в 1/2 финала победил «Салават Юлаев» (4-1 в серии).