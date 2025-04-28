Гру: «Я не волновался за возвращение Дронова»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал возвращение защитника Григория Дронова после травмы в матче с московским «Динамо» (4:3).
«Сегодня Григорий вернулся и хочу сказать, что он абсолютно профессиональный игрок, который уделяет дополнительное время работе в зале. Если за какой-то аспект я не волновался, так это за его возвращение и физическую форму. Он очень скрупулезно готовился. В психологическом и физическом планах я был за него спокоен. Причина, почему мы вышли в семь защитников — никогда не знаешь, что произойдет на льду. Повторюсь, это был отличный камбэк для Дронова», — приводит слова Гру пресс-служба челбинского клуба.
27-летний защитник получил повреждени в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо» (3:2). В этом плей-офф на счету Дронова 11 матчей, в которых он отметился 3 голами и 6 результативными передачами.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|12.11
|17:00
|Салават Юлаев – СКА
|2 : 1
|12.11
|17:00
|Металлург Мг – Лада
|6 : 4
|12.11
|19:00
|Торпедо НН – Сочи
|5 : 3
|12.11
|19:10
|Динамо Мн – Сибирь
|7 : 0
|12.11
|19:30
|Спартак – Локомотив
|3 : 6