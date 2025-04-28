Гру: «Я не волновался за возвращение Дронова»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал возвращение защитника Григория Дронова после травмы в матче с московским «Динамо» (4:3).

«Сегодня Григорий вернулся и хочу сказать, что он абсолютно профессиональный игрок, который уделяет дополнительное время работе в зале. Если за какой-то аспект я не волновался, так это за его возвращение и физическую форму. Он очень скрупулезно готовился. В психологическом и физическом планах я был за него спокоен. Причина, почему мы вышли в семь защитников — никогда не знаешь, что произойдет на льду. Повторюсь, это был отличный камбэк для Дронова», — приводит слова Гру пресс-служба челбинского клуба.

27-летний защитник получил повреждени в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо» (3:2). В этом плей-офф на счету Дронова 11 матчей, в которых он отметился 3 голами и 6 результативными передачами.