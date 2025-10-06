Гру — о поражении от минского «Динамо»: «Нет оправданий сегодняшнему результату»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Нет оправданий сегодняшнему результату, но сегодня был 22-й день из 31 на выезде. Наш соперник — хорошая команда. Нам нужно находить способ делать разницу. Сегодня мы этого не сделали. Я бы сказал, что вторая пропущенная шайба нас в чем-то прибила. «Динамо» всегда отлично начинает дома. Мы пропустили один гол, потом — другой. Против хорошей команды очень сложно поддерживать в себе энергию, чтобы возвращаться в игру. У нас были шансы, но сегодня «Динамо» было лучше», — цитирует Гру пресс-служба челябинцев.

Для «Трактора» данное поражение стало четвертым подряд и восьмым в сезоне. Команда с 14 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.