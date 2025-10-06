Гру — о поражении от минского «Динамо»: «Нет оправданий сегодняшнему результату»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Нет оправданий сегодняшнему результату, но сегодня был 22-й день из 31 на выезде. Наш соперник — хорошая команда. Нам нужно находить способ делать разницу. Сегодня мы этого не сделали. Я бы сказал, что вторая пропущенная шайба нас в чем-то прибила. «Динамо» всегда отлично начинает дома. Мы пропустили один гол, потом — другой. Против хорошей команды очень сложно поддерживать в себе энергию, чтобы возвращаться в игру. У нас были шансы, но сегодня «Динамо» было лучше», — цитирует Гру пресс-служба челябинцев.
Для «Трактора» данное поражение стало четвертым подряд и восьмым в сезоне. Команда с 14 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|20
|2
|Авангард
|12
|9
|3
|18
|3
|Автомобилист
|13
|8
|5
|17
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|13
|5
|8
|14
|6
|Ак Барс
|12
|6
|6
|13
|7
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|8
|Барыс
|12
|5
|7
|12
|9
|Сибирь
|11
|5
|6
|10
|10
|Амур
|11
|3
|8
|8
|11
|Салават Юлаев
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|9
|4
|20
|2
|Торпедо НН
|13
|8
|5
|17
|3
|Динамо Мн
|11
|7
|4
|16
|4
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|5
|ЦСКА
|12
|6
|6
|13
|6
|Спартак
|12
|5
|7
|13
|7
|Динамо М
|11
|6
|5
|13
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|9
|СКА
|12
|5
|7
|12
|10
|Сочи
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|12
|2
|10
|6
|6.10
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|1 : 4
|6.10
|19:00
|
Локомотив – СКА
|4 : 2
|6.10
|19:10
|
Динамо Мн – Трактор
|4 : 1