Гру: «Если бы не спасения Фукале, мы бы вряд ли выиграли»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру отметил вклад вратаря Зака Фукалев в победу над московским «Динамо» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (4:3).

«Если бы не эти спасения Зака, мы бы этот матч вряд ли выиграли. Тогда разница была бы в три-четыре гола. Говорят, что в плей-офф вратари совершают спасения в самый нужный момент и именно так бы я описал действия Фукале сегодня», — приводит слова Гру пресс-служба челбинского клуба.

В матче с бело-голубыми 29-летний канадец отразил 90,32 процента бросков (28 из 31) по своим воротам.