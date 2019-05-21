Бенгтссон стал игроком СКА

Как ранее сообщал "СЭ", защитник Лукас Бенгтссон подписал контракт со СКА. Соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21.
В минувшем сезоне 25-летний хоккеист провел 42 матча за "Линчепинг" в шведском чемпионате и набрал 24 (7+17) очка при показателе полезности "минус 7".
Бенгтссон является серебряным призером молодежного чемпионата мира (2014).
Лукас Бенгтссон – в СКА! Приветствуем нашего новичка!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 21 мая 2019 г.
Подробности: https://t.co/SS0lKNn9mm pic.twitter.com/ltHD3JBCqq
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