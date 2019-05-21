16:09 | Хоккей — КХЛ

Бенгтссон стал игроком СКА

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Как ранее сообщал "СЭ", защитник Лукас Бенгтссон подписал контракт со СКА. Соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21.

В минувшем сезоне 25-летний хоккеист провел 42 матча за "Линчепинг" в шведском чемпионате и набрал 24 (7+17) очка при показателе полезности "минус 7".

Бенгтссон является серебряным призером молодежного чемпионата мира (2014).

 

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Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/lukas-bienghtsson-v-ska/

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