Бенгтссон стал игроком СКА

Как ранее сообщал "СЭ", защитник Лукас Бенгтссон подписал контракт со СКА. Соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21.

В минувшем сезоне 25-летний хоккеист провел 42 матча за "Линчепинг" в шведском чемпионате и набрал 24 (7+17) очка при показателе полезности "минус 7".

Бенгтссон является серебряным призером молодежного чемпионата мира (2014).

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