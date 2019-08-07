Бен Маршалл хочет повторить путь Мэтью Майоне в КХЛ

Американский защитник рижского "Динамо" Бен Маршалл рассказал о том, как относится к сравнениям с бывшим хоккеистом рижан Мэтью Майоне, а также поделился ожиданиями от дебютного сезона в КХЛ.

– Отличия от хоккея в Северной Америке существенные, это очевидно, – цитирует Маршалла РИА "Новости". – Но помимо этого есть огромная разница между КХЛ и чемпионатом Словакии, где я играл в прошлом сезоне. Так что в каком-то смысле я только начинаю адаптироваться, мне еще потребуется какое-то время.

– Хорошо, перейдем к главному. Сколько раз вас уже сравнили с Мэтью Майоне, главной звездой рижского "Динамо" в прошлом сезоне?

– О, эти сравнения преследуют меня второй год. В прошлом сезоне я играл за клуб "Банска-Быстрица", где пару лет назад выступал Майоне. Так что все это уже привычно для меня, этими разговорами меня не удивить.

– Но как вы к ним относитесь?

– Мне нравится следовать по его пути. Бывает, что эти разговоры начинают надоедать, бесить, потому что их, правда, много. Но в целом я сам стремлюсь к этим сравнениям, зачем скрывать? Майоне добивается успеха везде, куда приезжает. И я хочу идти по его пути.