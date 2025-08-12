Белых стал генеральным директором «Шанхай Дрэгонс»

Сергей Белых назначен генеральным директором «Шанхай Дрэгонс», сообщает пресс-служба китайского клуба.

«Проект очень интересный и амбициозный, поэтому я с радостью принял предложение стать генеральным директором «Шанхай Дрэгонс». Нашим китайским болельщикам, от которых уже поступает немало вопросов, могу дать пас, что скоро для них должны быть интересные новости. Я люблю большие вызовы, и вся наша команда готова этот вызов принять», — говорится в заявлении Белых.

Специалист с 2019 по 2023 год был генеральным директором «Авангарда», с которым в 2021 году стал обладателем Кубка Гагарина. С 2023 по 2024 год он работал исполнительным директором футбольного «Спартака».