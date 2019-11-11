Белорусский защитник Павел Воробей заключил контракт с «Витязем»

Белорусский защитник Павел Воробей стал игроком «Витязя». 22-летний игрок заключил контракт на два года, сообщает Twitter КХЛ.

Защитник сборной Белоруссии в нынешнем сезоне выступал на правах аренды за финский «Пеликанс». Неделю назад Воробей расторг контракт с клубом, сообщалось, что он вернется в КХЛ.

Накануне с «Витязем» расстался Николай Стасенко, который 11 ноября перешел в «Автомобилист». Интересно, что именно команде из Екатеринбурга принадлежали права на Воробья.

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