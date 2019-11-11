КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Белорусский защитник Павел Воробей заключил контракт с «Витязем»

16:36
Теги:

Белорусский защитник Павел Воробей стал игроком «Витязя». 22-летний игрок заключил контракт на два года, сообщает Twitter КХЛ.

Защитник сборной Белоруссии в нынешнем сезоне выступал на правах аренды за финский «Пеликанс». Неделю назад Воробей расторг контракт с клубом, сообщалось, что он вернется в КХЛ.

Накануне с «Витязем» расстался Николай Стасенко, который 11 ноября перешел в «Автомобилист». Интересно, что именно команде из Екатеринбурга принадлежали права на Воробья.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир