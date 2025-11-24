Бек заработает 90 миллионов рублей за два сезона в «Сибири»

«СЭ» стали известны подробности контракта нападающего Тэйлора Бека с «Сибирью».

В этом сезоне канадец получит 35 миллионов рублей, в следующем — 55. Напомним, что летом 34-летний форвард покинул новосибирский клуб и подписал контракт с «Серветтом», но после неудачного старта чемпионата в швейцарской лиге принял решение вернуться в КХЛ.

На счету канадца 196 матчей за «Сибирь», в которых он забросил 51 шайбу и сделал 114 результативных передач. Также форвард играл за «Куньлунь» (ныне — «Шанхай Дрэгонс»), «Авангард», «Металлург» и минское «Динамо». Всего в КХЛ он провел 485 матчей и набрал 374 (123+251) очка.