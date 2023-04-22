Бек продлил контракт с «Сибирью»

Форвард «Сибири» Тэйлор Бек продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 31-летним канадцем рассчитано на два сезона. Как сообщал «СЭ», зарплата игрока составит 65 миллионов рублей в год.

Бек выступает за «Сибирь» с 2022 года. В минувшем сезоне на его счету 55 (18+37) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Также форвард провел 5 матчей в плей-офф, в которых сделал две результативные передачи.