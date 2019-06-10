17:34 | Хоккей — КХЛ

Бек продлил контракт с "Авангардом"

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Нападающий Тэйлор Бек продлил контракт с "Авангардом", информирует пресс-служба КХЛ. Соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на два года.

Бек набрал 36 (14+22) очков в 33 играх в сезоне 2018/2019 за омскую команду.

Ранее стало известно, что защитник Максим Чудинов продлил на один год контракт с "Авангардом".

 

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/06/10/453620.html

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