Нападающий Тэйлор Бек продлил контракт с "Авангардом", информирует пресс-служба КХЛ. Соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на два года.

Бек набрал 36 (14+22) очков в 33 играх в сезоне 2018/2019 за омскую команду.

Ранее стало известно, что защитник Максим Чудинов продлил на один год контракт с "Авангардом".

⚡ ОФИЦИАЛЬНО! Заключили контракт с Тэйлором Беком на два сезона! Максим Сушинский:



💬 Ещё одна отличная новость для болельщиков: Тэйлор Бек остаётся в «Авангарде»! Он начнёт полноценный сезон с командой и сможет показать свои лучшие качества в полной мере. pic.twitter.com/7eCDAn2iZN — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 10 июня 2019 г.

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