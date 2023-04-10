Бек по новому контракту с «Сибирью» будет получать 65 миллионов рублей в год

Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Тэйлора Бека по новому контракту с «Сибирью» составит 65 миллионов рублей в год.

При этом благодаря бонусам 31-летний канадец может выбить сумму ближе к 90 млн рублей.

Бек выступает за «Сибирь» с 2022 года. В минувшем сезоне на его счету 55 (18+37) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Также форвард провел 5 матчей в плей-офф, в которых сделал две результативные передачи.