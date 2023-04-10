Бек по новому контракту с «Сибирью» будет получать 65 миллионов рублей в год
Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Тэйлора Бека по новому контракту с «Сибирью» составит 65 миллионов рублей в год.
При этом благодаря бонусам 31-летний канадец может выбить сумму ближе к 90 млн рублей.
Бек выступает за «Сибирь» с 2022 года. В минувшем сезоне на его счету 55 (18+37) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Также форвард провел 5 матчей в плей-офф, в которых сделал две результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
27.03
28.03
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|10.04
|19:30
|
СКА – ЦСКА
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