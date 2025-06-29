Baza: Роман Ротенберг станет менеджером «Динамо» по развитию молодежки

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг станет менеджером по развитию молодежки в московском «Динамо», сообщает Sport Baza.

По информации источника, 44-летний специалист будет отвечать за весь молодежный сектор, не будет иметь отношения к тренировочному процессу. Его назначение могут утвердить на следующей неделе.

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга, который возглавлял команду с 2022 года. После увольнения 44-летнего специалиста новым главным тренером петербургского клуба стал Игорь Ларионов, который ранее работал в «Торпедо».