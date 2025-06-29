Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

29 июня, 19:31

Baza: Роман Ротенберг станет менеджером «Динамо» по развитию молодежки

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг станет менеджером по развитию молодежки в московском «Динамо», сообщает Sport Baza.

По информации источника, 44-летний специалист будет отвечать за весь молодежный сектор, не будет иметь отношения к тренировочному процессу. Его назначение могут утвердить на следующей неделе.

Роман Ротенберг.«Мы только в начале большого пути». Ротенберг — об отставке из СКА и своем будущем

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга, который возглавлял команду с 2022 года. После увольнения 44-летнего специалиста новым главным тренером петербургского клуба стал Игорь Ларионов, который ранее работал в «Торпедо».

Источник: Sport Baza
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Роман Ротенберг
Читайте также
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Трамп потребовал от ХАМАС быстрых действий в вопросе освобождения заложников
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента Грузии
В Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Sergey Sergeev

    А какие достижения у молодежки Динамо в последние годы? В прошедшем сезоне 15 место в регулярке и вылет в первом раунде? А молодежка СКА за 4 года три финала и два кубка.

    02.07.2025

  • Valery Smirnov

    Для молодежки Динамо это большие перемены. 15 место в минувшей регулярке это конечно провал для такого клуба

    02.07.2025

  • Leonid Kikin

    Ну может теперь динамовская молодежка пойдет в гору. А то в последнее время вообще никаких успехов.

    02.07.2025

  • baruv

    Единственный плюс- СЭ и Шевченко будут постоянно информировать болельщиков о молодежке Динамо через интервью с менеджером.

    30.06.2025

  • выдр

    Там руководство является дядей этого гения.

    30.06.2025

  • выдр

    Это изощренная месть за поражение в плей-офф.

    30.06.2025

  • zg

    Если он таки состоится,то в ХК Динамо сидят товарище люто тупее чем у нас,в ФК Спартак!Пустяк,а приятно!:man_facepalming:

    30.06.2025

  • Дм

    И это только первый шаг! Потом папа с дядей, по отработанной схеме, купят Динамо. Назначат Ромку зиц председателем. Ну а там пол шага до визе-президента клуба и главного тренера! Лет за 5 успеют инетересно или нет?

    30.06.2025

  • андр

    Теперь оттуда начнут убегать в Америку.

    29.06.2025

  • spartsmen

    вот ему неймётся, не сидится, не отдыхается ... но в назначение пока не верится.

    29.06.2025

  • Владислав

    К сожалению, оно не тонет. Данного индивидуума, хорошо бы вообще убрать из публичной плоскости. Очень уж он любит красоваться. А вот работать не умеет

    29.06.2025

  • fan_89

    До первого поражения Кудашова

    29.06.2025

  • Олег Каноков

    Звучит довольно зловеще...братские,держаццо!

    29.06.2025

  • Спринт

    Кранты Динамо с воспитанниками .. . Ротен, который берг быстренько всё наладит с крантами ..

    29.06.2025

  • Пан Юзеф

    Достойная задача для Великого Воспитателя.

    29.06.2025

  • Alexey Tarasov

    И врагу не пожелаеш такого:100: За что БРАТСКИМ такая-,напасть"?:face_with_raised_eyebrow:Теперь ,гений"-до молодёжки добрался:unamused:И каким местом руководство Динамо- ,думало"-приглашая его? :open_mouth:?:dash:

    29.06.2025

  • Gordon

    "Динамо", за что так со своими воспитанниками?..

    29.06.2025

  • zg

    Разрушить врага изнутри!Это очень сильный ход!

    29.06.2025

    • Игорь Григоренко — новый гендиректор ХК «Сочи», Козлов остается главным тренером

    Петьков подписал однолетний контракт с «Амуром»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 11 9 2 18
    2 Металлург Мг 11 8 3 18
    3 Автомобилист 12 7 5 15
    4 Нефтехимик 12 7 5 14
    5 Трактор 12 5 7 14
    6 Ак Барс 11 5 6 11
    7 Барыс 11 5 6 11
    8 Адмирал 10 4 6 10
    9 Амур 10 3 7 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 12 8 4 18
    2 Торпедо НН 12 8 4 17
    3 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
    4 Динамо Мн 10 6 4 14
    5 Спартак 11 5 6 13
    6 Северсталь 11 6 5 12
    7 СКА 11 5 6 12
    8 ЦСКА 11 5 6 11
    9 Динамо М 10 5 5 11
    10 Сочи 10 4 6 9
    11 Лада 11 2 9 5
    Результаты / календарь
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    8.10
    9.10
    4.10 14:00
    Нефтехимик – Автомобилист
    		 2 : 5
    4.10 17:00
    Шанхай Дрэгонс – Трактор
    		 5 : 4 ОТ
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости