Байден, Хабиб и порноактер пожелали удачи «Авангарду» в Кубке Гагарина. Видео

Пресс-служба «Авангарда» в соцсетях 2 марта опубликовала новое видео, где якобы известные люди желают удачи омичам в матчах Кубка Гагарина.

Среди действующий лиц — президент США Джо Байден, российский боец Хабиб Нурмагомедов, порноактер Джонни Синс, изобретатель Илон Маск и многие другие.

В частности, Хабиб, по задумке авторов видео, признается, что ни разу не брил бороду, как и хоккеисты в плей-офф, поэтому ни разу не проиграл в октагоне.

В первом раунде Кубка Гагарина «Авангард» сыграет против «Автомобилиста». Первая игра серии состоится 2 марта на площадке омичей. Начало — в 19.30 (мск).