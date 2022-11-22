Батрак заявил, что «Ак Барсу» нужны кардинальные перемены
Хоккейный эксперт Артем Батрак оценил игру «Ак Барса» в последних матчах.
«Смотрю на «Ак Барс» и вижу, что там что-то не так с настроением в коллективе. Убрали хоккеистов, которые не играют — Даниила Тарасова и Максима Чудинова, но, ребята, это не так работает. Надо убирать или менять кого-то более влиятельного. Либо тренерский штаб, либо лидеров. В «Ак Барсе» требуется кардинальное решение, а косметический ремонт не поможет. Еще такой нюанс. Капитан — Вадим Шипачев, также говорят, что им может быть Александр Радулов. Кроме того, с нашивкой иногда выходит Данис Зарипов. Но капитан должен быть всегда один», — приводит слова Батрака «РБ Спорт».
В последних трех матчах «Ак Барс» обыграл СКА (5:2), но потерпел поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ) и «Сибири» (2:4). После 32 матчей казанский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.
23 ноября «Ак Барс» встретится с «Барысом». Начало — в 16:30.
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|32
|22
|10
|46
|2
|Металлург
|32
|20
|12
|44
|3
|Сибирь
|35
|20
|15
|43
|4
|Адмирал
|34
|19
|15
|42
|5
|Сал. Юлаев
|32
|17
|15
|41
|6
|Авангард
|32
|18
|14
|39
|7
|Трактор
|34
|14
|20
|32
|8
|Ак Барс
|32
|13
|19
|32
|9
|Барыс
|33
|14
|19
|30
|10
|Нефтехимик
|32
|14
|18
|29
|11
|Амур
|31
|12
|19
|29
|22.11
|19:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|22.11
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь
|- : -
|22.11
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|22.11
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -