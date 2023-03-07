Батрак: «У ЦСКА большой запас ментальной прочности, поэтому, думаю, у них все будет нормально»

Хоккейный эксперт Артем Батрак считает, что на счет серии ЦСКА — «Северсталь» в первом раунде плей-офф КХЛ повлияла игра вратаря череповецкого клуба Александра Самонова.

«В первую очередь это, конечно, игра вратаря «Северстали» Александра Самонова. Он много выручил и в Череповце, но что он творил в Москве! Самонов совершил ключевые, важнейшие спасения, которые напрямую повлияли на исход матча», — приводит «РБ Спорт» слова Батрака.

Также он предположил, как серия может пойти дальше.

«Я уверен, что в ЦСКА понимают, что их команда играет лучше, чем соперник. Просто два раза случилось фатальное невезение. Поэтому ничего кардинально не изменится: ЦСКА будет так же физически сильнее и быстрее, там более крупные игроки, а «Северсталь» будет поспевать за соперником. При стечении обстоятельств, при определенной доли везения может случиться 3-1 в серии. Но я в это не верю. У армейцев такой большой запас ментальной прочности, что, думаю, у них все будет нормально», — добавил он.

На данный момент счет в серии 2-1 в пользу «Северстали».