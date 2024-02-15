Батрак прокомментировал серию поражений «Трактора»

Хоккейный эксперт Артем Батрак оценил игру «Трактора» в последних матчах.

«Трактор» потерпел два подряд поражения против «Амура» (3:5 и 2:4). Всего на счету челябинской команды 5 поражений кряду.

«Игру «Трактора» нельзя назвать плохой, большой нюанс в том, что «Амур» сейчас в полном порядке и стал действительно играть в хоккей. В атаке у «Трактора» я начинаю видеть такие неприятные моменты, которые видел в начале чемпионата», — цитирует Батрака «РБ Спорт».