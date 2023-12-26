Батрак прокомментировал обмен Дронова из «Металлурга» в «Трактор»

Хоккейный эксперт Артем Батрак прокомментировал обмен защитника «Металлурга» Григория Дронова в «Трактор»

«Я считаю, что если Григорий Дронов будет играть так, как он играл все время до прихода в «Металлург» Андрея Разина, то это будет однозначно усиление для «Трактора». Он вполне может стать первым или вторым защитником в челябинской команде. Не факт, что получится и что он сделает это сходу, но по идее способен сделать. По потенциалу Дронов, наверное, теперь даже может считаться сильнейшим защитником «Трактора». Он в нормальном возрасте и, мне кажется, еще до конца не раскрыл свой потенциал по причине травм. Не знаю, что случилось у Дронова в «Металлурге». Может, что-то в плане общения пошло не так, но сам обмен смотрится как очень хороший трансфер генменеджера «Трактора» Алексея Волкова. Я думаю, что «Металлург» мог бы получить за такого игрока больше, но, наверное, сейчас никто из клубов не готов это делать. В итоге в Магнитогорске получили хоть что-то. Для «Трактора» Дронов — это невероятное усиление, если он будет здоров. Это очень сильный защитник с серьезным потенциалом, первая-вторая пара команды и игра в большинстве», — приводит слова Батрака «РБ Спорт».

26 декабря Вратарь «Трактора» Никита Подскребалин стал игроком «Металлурга». Вместо него в команду перешел Дронов.

25-летний голкипер — воспитанник челябинского хоккея. В текущем сезоне он дебютировал в КХЛ, проведя 8 матчей за «Трактор». В активе голкипера 5 побед при 92.6 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.02.

25-летний — воспитанник магнитогорского хоккея. В этом сезоне он провел 28 матчей в КХЛ, набрав 8 (3+5) очков.