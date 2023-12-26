Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:33

Батрак прокомментировал обмен Дронова из «Металлурга» в «Трактор»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Хоккейный эксперт Артем Батрак прокомментировал обмен защитника «Металлурга» Григория Дронова в «Трактор»

«Я считаю, что если Григорий Дронов будет играть так, как он играл все время до прихода в «Металлург» Андрея Разина, то это будет однозначно усиление для «Трактора». Он вполне может стать первым или вторым защитником в челябинской команде. Не факт, что получится и что он сделает это сходу, но по идее способен сделать. По потенциалу Дронов, наверное, теперь даже может считаться сильнейшим защитником «Трактора». Он в нормальном возрасте и, мне кажется, еще до конца не раскрыл свой потенциал по причине травм. Не знаю, что случилось у Дронова в «Металлурге». Может, что-то в плане общения пошло не так, но сам обмен смотрится как очень хороший трансфер генменеджера «Трактора» Алексея Волкова. Я думаю, что «Металлург» мог бы получить за такого игрока больше, но, наверное, сейчас никто из клубов не готов это делать. В итоге в Магнитогорске получили хоть что-то. Для «Трактора» Дронов — это невероятное усиление, если он будет здоров. Это очень сильный защитник с серьезным потенциалом, первая-вторая пара команды и игра в большинстве», — приводит слова Батрака «РБ Спорт».

26 декабря Вратарь «Трактора» Никита Подскребалин стал игроком «Металлурга». Вместо него в команду перешел Дронов.

25-летний голкипер — воспитанник челябинского хоккея. В текущем сезоне он дебютировал в КХЛ, проведя 8 матчей за «Трактор». В активе голкипера 5 побед при 92.6 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.02.

25-летний — воспитанник магнитогорского хоккея. В этом сезоне он провел 28 матчей в КХЛ, набрав 8 (3+5) очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-batrak-dlya-traktora-dronov-e-to-neveroyatnoe-usilenie-esli-on-budet-zdorov/
Григорий Дронов
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
0
Читайте также
Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно на тот момент»
ОКР начал выплачивать компенсацию отстраненным от соревнований российским олимпийцам
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» по буллитам победило «Спартак», победный бросок реализовал Атанасов

«Автомобилист» благодаря хет-трику Обидина обыграл минское «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 44 27 17 59
2 Авангард 42 28 14 59
3 Сал. Юлаев 42 26 16 55
4 Лада 45 23 22 55
5 Трактор 44 24 20 53
6 Автомобилист 45 24 21 53
7 Ак Барс 43 24 19 50
8 Сибирь 45 20 25 48
9 Амур 43 18 25 44
10 Нефтехимик 43 15 28 39
11 Адмирал 42 14 28 37
12 Барыс 43 13 30 33
Западная конференция И В П О
1 Спартак 45 29 16 63
2 Динамо М 44 29 15 62
3 Локомотив 42 28 14 59
4 СКА 43 28 15 57
5 Торпедо 44 27 17 57
6 ЦСКА 43 22 21 48
7 Северсталь 43 19 24 45
8 Динамо Мн 42 18 24 40
9 Куньлунь РС 44 15 29 35
10 Сочи 44 14 30 33
11 Витязь 43 14 29 33
Результаты / календарь
5.12
6.12
7.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
26.12 15:30
Сибирь – Авангард
 2 : 3 ОТ
26.12 18:00
Лада – Металлург Мг
 5 : 1
26.12 19:00
Северсталь – Трактор
 3 : 5
26.12 19:00
Торпедо – Спартак
 2 : 1 Б
26.12 19:10
Динамо Мн – Автомобилист
 1 : 4
26.12 19:30
Куньлунь РС – Локомотив
 1 : 2
26.12 19:30
Сочи – Адмирал
 3 : 5
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости