Батрак прокомментировал обмен Дронова из «Металлурга» в «Трактор»
Хоккейный эксперт Артем Батрак прокомментировал обмен защитника «Металлурга» Григория Дронова в «Трактор»
«Я считаю, что если Григорий Дронов будет играть так, как он играл все время до прихода в «Металлург» Андрея Разина, то это будет однозначно усиление для «Трактора». Он вполне может стать первым или вторым защитником в челябинской команде. Не факт, что получится и что он сделает это сходу, но по идее способен сделать. По потенциалу Дронов, наверное, теперь даже может считаться сильнейшим защитником «Трактора». Он в нормальном возрасте и, мне кажется, еще до конца не раскрыл свой потенциал по причине травм. Не знаю, что случилось у Дронова в «Металлурге». Может, что-то в плане общения пошло не так, но сам обмен смотрится как очень хороший трансфер генменеджера «Трактора» Алексея Волкова. Я думаю, что «Металлург» мог бы получить за такого игрока больше, но, наверное, сейчас никто из клубов не готов это делать. В итоге в Магнитогорске получили хоть что-то. Для «Трактора» Дронов — это невероятное усиление, если он будет здоров. Это очень сильный защитник с серьезным потенциалом, первая-вторая пара команды и игра в большинстве», — приводит слова Батрака «РБ Спорт».
26 декабря Вратарь «Трактора» Никита Подскребалин стал игроком «Металлурга». Вместо него в команду перешел Дронов.
25-летний голкипер — воспитанник челябинского хоккея. В текущем сезоне он дебютировал в КХЛ, проведя 8 матчей за «Трактор». В активе голкипера 5 побед при 92.6 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.02.
25-летний — воспитанник магнитогорского хоккея. В этом сезоне он провел 28 матчей в КХЛ, набрав 8 (3+5) очков.
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|42
|28
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|СКА
|43
|28
|15
|57
|5
|Торпедо
|44
|27
|17
|57
|6
|ЦСКА
|43
|22
|21
|48
|7
|Северсталь
|43
|19
|24
|45
|8
|Динамо Мн
|42
|18
|24
|40
|9
|Куньлунь РС
|44
|15
|29
|35
|10
|Сочи
|44
|14
|30
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|26.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|2 : 3 ОТ
|26.12
|18:00
|
Лада – Металлург Мг
|5 : 1
|26.12
|19:00
|
Северсталь – Трактор
|3 : 5
|26.12
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|2 : 1 Б
|26.12
|19:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|1 : 4
|26.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Локомотив
|1 : 2
|26.12
|19:30
|
Сочи – Адмирал
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