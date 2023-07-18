Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:05

Батрак: «Гусев в «Динамо» — крутой переход, команда становится намного сильнее и вариативнее»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Хоккейный эксперт Артем Батрак оценил переход форварда Никиты Гусева в «Динамо».

«Я не открою никакую истину: с Никитой Гусевым «Динамо» становится намного сильнее и вариативнее. Большинство должно быть крутое, у команды теперь еще классный выбор игроков на сильней линии — пришли Игорь Ожиганов и Даниил Пыленков. Я поставлю на то, что Гусев попадет в тройку лучших бомбардиров КХЛ по итогам регулярного чемпионата. По передачам будет первым или вторым, будет борьба с Вадимом Шипачевым. В общем, крутой переход, у «Динамо» замечательный состав», — приводит «РБ Спорт» слова Батрака.

18 июля «Динамо» объявило о переходе Гусева. 31-летний хоккеист подписал соглашение с московской командой на один сезон. Позже пресс-служба клуба сообщила, что нападающий присоединился к бело-голубым на тренировочных сборах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-batrak-gusev-v-dinamo-krutoj-perehod-on-mozhet-popast-v-trojku-luchshih-bombardirov-khl/
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Фернандес: «У ЦСКА были все шансы меня вернуть, а этого клуб не хотел»
Новый «Спартак»: курс на золото? Колонка Казакова
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вайсфельд: «Гусев подойдет любой команде, и неважно, в каком стиле играет «Динамо»

«Салават Юлаев» показал забавное видео, как игроки вышли на тренировку в шортах и сланцах
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 00:00
ЦСКА – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости