Батрак оценил победу «Адмирала» над «Ак Барсом»
Хоккейный эксперт Артем Батрак оценил победу «Адмирала» над «Ак Барсом» (1:0 ОТ) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.
«Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев сказал, что знает, как выиграть. И первое, что приходит в голову, — это сыграть в основное время вничью, а в плей-офф в овертаймах команда не проигрывает. Во-вторых, не сработал план «Ак Барса». Казанцы хотели активно начать, но забить не получилось. Также у «Ак Барса» не сработало большинство, в отличие от предыдущих игр. В-третьих, это феноменальная игра Никиты Серебрякова. В-четвертых, по ходу игры к «Адмиралу» за счет своих болельщиков пришло понимание, что он может все. Я таких побед в сезоне у команды видел много. За счет чего «Адмирал» может зацепиться за успех в этой серии? За счет домашней площадки, четкого выполнения задания, чуть-чуть везения, обязательно Серебрякова, а также поменьше удалений. И, конечно, «Адмиралу» надо настроить свое большинство. Но сам Леонид Тамбиев говорит, что все знает», — приводит слова Батрака «РБ Спорт».
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Следующая игра пройдет 22 марта во Владивостоке.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
2 - 0
|2 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|2 - 1
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|20.03
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|1 : 0 ОТ
|20.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -