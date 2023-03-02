Батрак назвал первые матчи плей-офф КХЛ стечением обстоятельств

Хоккейный эксперт Артем Батрак оценил итоги первого дня плей-офф КХЛ.

«Хотелось бы верить, что это тенденция современной КХЛ, но, думаю, пока это стечение обстоятельств. Если этим командам получится выйти в следующую серию, тогда будем о чем-то говорить. Давно уже было исследование о том, что команды с низшим посевом имеют лучшие шансы на победу именно в стартовом матче серии. Фавориты расслабляются, а их соперники, наоборот, настраиваются. Кто из нижнего посева имеет лучшие шансы пройти в следующий раунд? Я своего мнения после первых матчей не изменил: шансы на проход дальше имеет только «Адмирал». Не могу поверить, что «Витязь» еще три раза обыграет «Локомотив», минское «Динамо» — СКА, а «Нефтехимик» — «Ак Барс». Мне кажется, это невозможно. «Адмирал» может, но для него будут ключевыми домашние матчи. Завтра в Уфе могут и проиграть, однако во Владивостоке надо будет дважды побеждать», — приводит слова Батрака «РБ Спорт».

Накануне стартовал первый раунд плей-офф КХЛ, в котором победы одержали аутсайдеры. «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» (2:1 ОТ), СКА уступил минскому «Динамо» (4:6), «Витязь» победил «Локомотив» (1:0 ОТ), а «Нефтехимик» оказался сильнее «Ак Барса» (3:2 ОТ).