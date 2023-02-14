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Башкиров: «Самое главное для «Салавата» сейчас — оттачивать свою игру перед плей-офф»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Данил Башкиров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:1).

«Начали хорошо, затем во втором периоде немного упустили соперника, играя в меньшинстве. Забили две шайбы в большинстве, это важно. К сожалению, одну пропустили. А дальше спокойно довели игру до победы.

Краем уха слышал, что «Салават» мог оформить выход в плей-офф. Самое главное сейчас — оттачивать свою игру перед плей-офф, выходить на пик формы. Впереди самые важные матчи", — приводит слова Башкирова официальный сайт клуба.

Уфимская команда выиграла четвертый матч подряд и набрала 77 очков. Команда Виктора Козлова гарантировала себе попадание в плей-офф.

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сочи
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