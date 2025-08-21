Баширов о расторжении контракта с Ливо: «Этических проблем не вижу»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о расторжении контракта с Джошуа Ливо.

«Важно было посмотреть комментарии со стороны и понять, кто и как оценивает ситуацию. Многое для меня стало ясно, если говорить о негативных отзывах. Поверьте мне, лига нас полностью поддержала, сказав, что мы действуем в соответствии с регламентом.

Со стороной игрока мы не были на связи каждый день. Приехал бы Ливо 10 августа — проблем не было.

Клуб подал документы на визу для игрока еще в феврале, но срок действия паспорта у него истекал в 2026 году. Мы предлагали поменять паспорт еще в марте. В том, что игрок получил визу только с 11 августа — не вина «Салавата Юлаева».

«Не нравится — давайте расторгнем». Впервые такое предложение со стороны игрока мы услышали уже через неделю после того, как подписали новый контракт. По окончании сезона снова говорили об этом. Но потом Ливо и агент отказались общаться по данному вопросу.

После сезона мы в клубе пришли к выводу, что Джош потерял доверие команды. Если он уже сразу подумывал о том, чтобы уйти, то надо что-то было делать. У нас имелся сценарий на случай приезда Ливо с переводом его в список отказов. Мы были готовы заплатить ему компенсацию. Решение расстаться с ним другим образом не стало моральной преградой. Этических проблем в этом не вижу. В сложившихся обстоятельствах нам пришлось сделать такой шаг. На клубе это не отразится. Агенты, даже зная о нашем положении, по-прежнему звонят и предлагают иностранных игроков», — сказал Баширов на пресс-конференции.

13 августа «Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта с Ливо по обоюдному согласию. 11 августа «СЭ» сообщал, что уфимский клуб расторг соглашение с канадцем без выплаты денежной компенсации.

Ливо был признан самым ценным игроком FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/25. Он набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, а также побил рекорд Сергея Мозякина по количеству шайб за одну регулярку. В 14 играх плей-офф прошлого сезона Ливо игрок набрал 15 (2+13) очков.