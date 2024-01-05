Баширов: «Несостоявшиеся сделки научили только одному — устные договоренности ничего не значат»

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что история с канадским хоккеистом Джошуа Хо-Сэнгом научила его, что устные договоренности ничего не значат.

В первом матче сезона-2022/23 канадец получил травму, из-за которой пропустил весь регулярный чемпионат. В плей-офф он сыграл 4 матча. Летом клуб договорился с игроком о продлении контракта, но затем канадец отказался возвращаться в Уфу.

«История с Хо-Сэнгом находится в той же парадигме, что и с другими иностранцами, которые к нам не приехали. Мы с некоторыми уже обозначали сумму контракта, но в последний момент они меняли решение. Причем это были сильные легионеры. Мы сожалеем, что они к нам не попали, но здесь были только чисто политические причины.

Несостоявшиеся сделки научили только одному — пока нет подписи легионера в контракте, нельзя расслабляться и считать вопрос решенным. Надо продолжать работу по поиску других вариантов. Устные договоренности ничего не значат», — цитирует ТАСС Баширова.