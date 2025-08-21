Баширов: «Потолок зарплат и регламент КХЛ превратились в условную составляющую»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов раскритиковал процессы, происходящие в КХЛ.

«Хоккейная общественность может считать «Салават Юлаев» подлецами. Но необходимо посмотреть и на другие моменты, происходившие в межсезонье в КХЛ. Регламент и потолок зарплат превратились в условную составляющую. Давайте все-таки сделаем арбитраж, чтобы независимые люди рассматривали разные контрактные ситуации. Даже в случае с Ливо мы были готовы обратиться в такой орган. Признал бы он правоту агента и игрока — заплатили бы компенсацию», — сказал Баширов на пресс-конференции.