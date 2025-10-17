«Барыс» заключил полноценный контракт с форвардом Панюковым

«Барыс» объявил о подписании полноценного контракта с нападающим Кириллом Панюковым.

Соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

28-летний казахстанец в сезоне-2024/25 FONBET чемпионата КХЛ провел 58 матчей и набрал 12 (8+4) очков. В этом сезоне на его счету 1 гол в 3 матчах.