«Барыс» заключил односторонний контракт с защитником Масси

«Барыс» объявил о подписании одностороннего контракта с защитником Джейком Масси.

Соглашение c 28-летним канадцем рассчитано до 31 мая 2026 года.

В прошлом сезоне Масси провел 23 матча и набрал 4 (2+2) очка в АХЛ, выступая за «Хэрши Берс».