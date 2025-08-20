«Барыс» заключил контракт с Савицким до 2026 года

«Барыс» объявил о заключении одностороннего контракта с форвардом Кириллом Савицким на один сезон.

30-летний нападающий на протяжении пяти последних лет выступал за команду из Астаны. В 45 матчах FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/25 Савицкий набрал 14 (6+8) очков, играя в среднем по 14 минут и 20 секунд.

Ранее в среду «Барыс» подписал контракт с американским форвардом Тайсом Томпсоном.

«Барыс» в сезоне-2024/25 с 35 очками занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.