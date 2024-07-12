«Барыс» заключил контракт с канадцем Эллисоном
«Барыс» заключил контракт с форвардом Уэйдом Эллисоном. Соглашение с канадским нападающим рассчитано до 31 мая 2025 года.
На счету хоккеиста 75 матчей (13+9 очков) в НХЛ в составе «Филадельфии».
Сезон-2023/24 форвард начинал в АХЛ в «Лихай Вэлли Фантомс» и набрал 17 (10+7) очков в 46 играх, после чего сыграл 18 матчей за команду «Милуоки», входящую в систему «Нэшвилла». Здесь он заработал 7 (4+3) баллов.
Источник: Соцсети ХК Барыс
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