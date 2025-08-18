«Барыс» заключил контракт с американцем Уолшем

Американский защитник Райли Уолш стал игроком «Барыса», сообщает пресс-служба клуба из Астаны.

26-летний хоккеист подписал контракт с «Барысом» сроком на один сезон — до 31 мая 2026 года.

Уолш был задрафтован «Нью Джерси» в 2017 году. Он провел всю карьеру в Северной Америке. В сезоне-2024/25 защитник играл за фарм-клуб «Лос Анджелеса» «Онтарио Рейн», набрав 32 (6+26) очка в 72 матчах. Всего в АХЛ на его счету 317 игр, за которые он заработал 168 (42+126) результативных баллов.