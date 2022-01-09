«Барыс» забил гол на 8-й секунде первого периода после грубой ошибки Олкинуоры

«Барыс» открыл счет в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга». Игроки команды из Казахстана воспользовались грубой ошибкой голкипера «Магнитки» Юхо Олкинуоры, который крайне неудачно сыграл за своими воротами.

Олкинуора допустил результативную ошибку и пропустил самый ранний гол нынешнего сезона. В Магнитогорске шла 8-я секунда встречи с «Барысом».

Алихан Асетов повторил рекорд Антона Бурдасова.

00:08 — Асетов Алихан («Барыс», 09.01.2022). Вратарь: Олкинуора Юхо.

00:08 — Бурдасов Антон (СКА, 10.12.2021). Вратарь: Олкинуора Юхо.

00:12 — Овечкин Александр («Динамо» Москва, 29.11.2003). Вратарь: Маракл Норм.