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«Барыс» забил гол на 8-й секунде первого периода после грубой ошибки Олкинуоры

15:44
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«Барыс» открыл счет в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга». Игроки команды из Казахстана воспользовались грубой ошибкой голкипера «Магнитки» Юхо Олкинуоры, который крайне неудачно сыграл за своими воротами.

Олкинуора допустил результативную ошибку и пропустил самый ранний гол нынешнего сезона. В Магнитогорске шла 8-я секунда встречи с «Барысом».

Алихан Асетов повторил рекорд Антона Бурдасова.

00:08 — Асетов Алихан («Барыс», 09.01.2022). Вратарь: Олкинуора Юхо.

00:08 — Бурдасов Антон (СКА, 10.12.2021). Вратарь: Олкинуора Юхо.

00:12 — Овечкин Александр («Динамо» Москва, 29.11.2003). Вратарь: Маракл Норм.

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Иван Шитик все материалы автора
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